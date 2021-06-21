Джикия: уверен, российские болельщики найдут способ оказаться на трибунах

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании.



«Думаю, это будет самый сложный наш соперник на Евро. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас. Дания хорошо организована, дисциплинирована, всё время нацелена на атаку. С бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами — 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьёзностью.

У всех нас есть опыт игры на выезде за национальную команду. Это часть нашей профессии. В любом случае мы выложимся в этой игре на полную. Ну а наши болельщики… Я уверен, что хоть их и не должно там быть, они найдут способ оказаться на трибунах и поддержать нас должным образом", — приводит слова Джикии пресс-служба УЕФА.



Матч Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.



Слушайте на любой удобной платформе:



• в YouTube

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «Яндекс. Музыке»