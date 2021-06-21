Промес — в запасе сборной Нидерландов на матч Евро с Македонией

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных Северной Македонии и Нидерландов. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д. Велкоски, С. Ристовски, Николов, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.
Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Гравенберх, Вейналдум, де Йонг, Мален, Депай.
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начнёт матч на скамейке запасных.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — болгарин Георги Кабаков.
Напомним, в группе C, помимо македонцев и нидерландцев, выступают национальные команды Украины и Австрии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 21 июня 2021
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