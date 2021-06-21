Россия — Дания: составы на матч Евро-2020

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.



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