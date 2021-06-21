Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия — Дания: составы на матч Евро-2020

Россия — Дания: составы на матч Евро-2020
Максим Хрущ
Комментарии

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске медиаменеджер Илья Геркус рассказывает о бренде сборной России, Роналду и коле, а также Алексее Миранчуке, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.

Слушайте на любой удобной платформе:

в YouTube
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»

Календарь Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
Новость по теме
«Мы не занимаемся раскладами — мы играем в футбол». Сборная России — о матче с Данией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021