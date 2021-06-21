В Петербурге перестали пускать людей в фан-зону на матч Россия — Дания

В Санкт-Петербурге закрыли доступ в фан-зону перед матчем сборных России и Дании, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сотрудники полиции перестали пускать людей. Часть зрителей возмущается.

Фото: «Чемпионат»

Сегодня, 21 июня, состоится матч сборных России и Дании. Встреча заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе B, помимо россиян и датчан, выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.