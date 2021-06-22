Дания — первая команда в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений

Сборная Дании стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая вышла в плей-офф турнира, проиграв первые два матча группового этапа, сообщает Opta.
Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
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