Дания — первая команда в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений

Сборная Дании стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая вышла в плей-офф турнира, проиграв первые два матча группового этапа, сообщает Opta.

Сегодня, 21 июня, сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4. Обслуживала встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.



Таким образом, по итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.