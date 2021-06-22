Дзюба извинился и назвал виновников провала сборной России на чемпионате Европы

32-летний нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на крупное поражение от Дании (1:4) в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, оно и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне когда не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», — сообщил Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба принял участие во всех трёх матчах сборной России на Евро-2020, на его счету один забитый мяч и одна результативная передача.