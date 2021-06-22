Стюарды ловили девушку в купальнике, Лукаку молился после гола. Фото победы Бельгии

21 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 национальная команда Бельгии одержала уверенную победу над сборной Финляндии со счётом 2:0. Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки забил автогол, а нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку увеличил преимущество своей команды.
Бельгия набрала девять очков и заняла первое место в группе В. Финляндия (3) — на третьем месте в таблице. Датчане (3) заняли второе место, Россия (3) — последняя.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Лучшие кадры с матча Финляндия — Бельгия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 22 июня 2021
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