Орлов: Сафонов невиновен в голе Дании. Он утвердил себя на роль первого вратаря сборной

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении отдельных игроков сборной России в матче заключительного тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Дании (1:4).



«Джикия — один из лучших наших защитников. Как он мог позволить пробить как на тренировке? Игрок сборной Дании просто перекинул через вратаря, Сафонов абсолютно невиновен в пропущенном мяче. Считаю, что он утвердил себя на роль первого вратаря: спасал, смело действовал. Он настоящий вратарь. Что важно, может спасать команду, в отличие от тех, с кем он конкурирует. Правда, мы ещё не видели Дюпина. Шунин не может спасать, Лунёв тоже не тот вратарь, который спасает. Когда-то был Малафеев. Конечно, спасает Акинфеев — это естественно. Сафонов и Дивеев — хороши. Дивеев сыграл хорошо: он взрослеет, это наше будущее.

Все остальные, особенно середина поля… Об ошибке Зобнина я даже и говорить не хочу. Как это могло произойти? Это отсутствие концентрации. Надо, чтобы в сборной были какие-то связки, взаимодействия. Брать надо тех, кто умеет создавать голевые, предголевые моменты. Здесь же сборная была совсем беззубая», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.