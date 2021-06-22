Онопко — о вылете сборной России с Евро-2020: не могу сказать, что виноват один Черчесов

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко прокомментировал разгромное поражение команды в матче со сборной Дании на Евро-2020.

«До 38 минуты мы хорошо играли. Во втором тайме побежали отыгрываться, но ключевым эпизодом стал второй гол, когда подарили мяч Дании. Тяжелый момент и для Зобнина, и для команды. Счет 4:1, и сказать, что защитники или вратарь хорошо сыграли, нельзя, но там и другие привезли тоже.

Если проанализировать, то наши клубы в еврокубках никуда не вышли, упал уровень чемпионата, детский футбол то же самое. Все во всём виноваты, команда выигрывает и проигрывает вместе. Но, наверное, Дюкову и Черчесову надо сесть и обсудить все проблемы. Не могу сказать, что виноват один Черчесов и тренерский штаб», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.