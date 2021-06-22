Разгром от Дании — норма. У сборной России нет ничего, кроме старания

Самый самоотверженный момент матча сборной в Копенгагене – взлетающий при счёте 0:1 над землёй Матвей Сафонов, который видит свои пустые ворота и на коленях, а потом на какой-то воздушной подушке летит на удар, который расстреливает его угол.
Затем тащит из того же угла за 10 минут до конца, блокирует датчанина с близкого расстояния коленом, но пропускает издали над собой, а мяч летит прямо в рисунок с российским флагом и словами «Здесь мы, как дома».
Нет, Россия не играла дома. У нас в этом матче не было дома, не было ничего, кроме той самой самопожертвенности, которую показал Сафонов. Если увидели в ком-то ещё – то делитесь в комментариях.
Играли мы в гостях, где все в красном и болеют без масок, зато с красно-белыми флагами на щеках. Против сборной, которую объединила сверхидея во имя Эриксена, а не желание, выраженное в словах на баннере «Играем за вас».
К сожалению, у сборной России сейчас нет ничего, кроме трудолюбия и желания долетать, докатиться и забить любой ценой, мастерски включив знакомый для российских судей финт Соболева.
Повторять про лимит, фарм-клубы, конкуренцию и «Зенит» в Лиге чемпионов не хочется. Мы на своём месте и просто не прыгнули выше изначально высокой планки – без магии глобально домашнего чемпионата, без талисманов, вроде Дзюбы, который хочет доказать Черчесову; и без той самой идеи.
Сборная играла, будто бы зная, что после Евро просто начнёт подготовку к клубному сезону. Вместо того, чтобы играть и думать, что вне турнира – пропасть. И занять четвёртое место в группе = провалиться, а не вернуться к нормальной и приятной жизни.
Все на местах.
Сборная, спасибо, что боролись. Правда, было заметно. И спасибо за эти минуты после гола Дзюбы, когда даже на матче Бельгия – Финляндия на стадионе в Петербурге люди ревели и подпрыгивали.
Правда, спасибо! Вы у нас одни.
- 22 июня 2021
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