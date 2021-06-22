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Онопко выразил готовность сменить Черчесова на посту наставника сборной России

Онопко выразил готовность сменить Черчесова на посту наставника сборной России
Максим Лесовой
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Бывший защитник сборной России Виктор Онопко сообщил о готовности сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды России.

«Нельзя вешать ответственность на конкретного тренера или футболиста. Нужно разбирать всё в комплексе, глубже смотреть на проблемы. Например, на детский футбол. Вешать всё на одного человека неправильно. Хотя группа была по зубам, фаворитом была только Бельгия. Но соперник забил сумасшедший гол и всё развалил. Готов ли сменить Черчесова на посту главного тренере? Конечно. С удовольствием», — приводит слова Онопко РБК-спорт.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.

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