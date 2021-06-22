Поульсен — о разгроме в матче с Россией: нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал разгромную победу в матче со сборной России на Евро-2020.

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический», — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.