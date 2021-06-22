В России умер футбол. Теперь официально

Только глупые люди сейчас будут травить сборную России. Изначально было понятно, что мы проиграем Дании. Ну то есть могло произойти чудо, но его не случилось. Сильная команда победила более слабую.

Зачем в соцсетях уничтожать футболистов? Зобнин допустил грубую ошибку, но этот же человек был ключевым на ЧМ-2018, когда вся страна ловила эйфорию. Было видно, как игроки бились с датчанами. Если вы этого не заметили, значит, вы не смотрели футбол. Мастерства не хватало, как и скорости, но по самоотдаче претензий нет. Черчесов? Да, колючая персона. Он может быть неприятен, но что он должен был сделать? Его план на игру в начале матча работал. Вообще, кроме отсутствия Гильерме в заявке, к тренеру не может быть вопросов. Более того, Черчесов проявил не свойственную для себя гибкость и по ходу турнира заменил Шунина и Семёнова, которые ошибались. Абсолютно логичные решения.

Весь стёб и гнев лучше направить не на футболистов и тренера, а на структуру нашего футбола. Десятилетиями у нас велась отрицательная селекция. Пока крохотные Бельгия (11 миллионов) и Дания (5 миллионов) воспитывали футболистов, мы своих – уничтожали. С юных лет наши игроки сталкиваются с прогнившей системой.



1. Детские тренеры. Их практически нет в стране. Есть учителя физкультуры в школах, но это не то же самое. Чтобы получить лицензию и учить детей футболу, нужно пройти обучение, которое стоит 50-100 тысяч рублей. Для региона – приличные деньги.

2. Поля. Много говорят о том, что после чемпионата мира в России остались красивые стадионы. Только это вообще не главное в плане развития футбола. Лучше бы построили на те же деньги тысячу полей по всей России, чтобы дети могли тренироваться. А в холодных регионах – манежи. Это ключевые два пункта. Если бы у нас в стране было много футбольных секций, там работали по современной методике и посещение для детей было доступно, то у нас футбол стал бы другим. Самих лиг стало бы больше. Уже на этом уровне мы теряем большинство будущих футболистов (да и значительную аудиторию будущих зрителей). Но даже если ты пробился, то сталкиваешься со следующими проблемами.

3. Судьи. Уже на юношеском уровне судят так, что хочется сразу закончить с футболом. Хороший ты футболист или плохой – плевать. За тебя иной раз решат исход матча. И бардак тут вплоть до главной лиги России (РПЛ). Кажется, сейчас с арбитрами начали разбираться – за последний год несколько человек закончили с судейством. Хотя говорить о каком-то выздоровлении явно рано.

4. Договорные матчи. Об их влиянии чуть сложнее судить, потому что не совсем понятен масштаб бедствия. Точно так же как с влиянием неблагополучных агентов. Есть ощущение, что из них значительная часть прошла скорее криминал, а не курсы по продвижению игроков.

5. Зарплаты. Из-за лимита на легионеров наши состоявшиеся футболисты получают деньги сильно выше рынка. И тут крайне глупо винить самих игроков. Я тоже согласился бы на зарплату в разы больше, если бы мне давали. Получается, что футболисты не мотивированы уезжать в топ-лиги и развиваться там. Им нужно упасть в зарплате в три раза, чтобы уехать в чемпионат Италии. Система изначально настроена на развращение игроков.

Вот и получается: у нас большая богатая страна, где есть деньги и таланты, но в результате даже лучшие игроки слабее датчан и бельгийцев. Это не вина Черчесова. Это не вина Зобнина, Дзюбы и Шунина. Это изначальный баг в системе, который показал: сегодня футбол в России мёртв. Теперь официально.

Возможно, хотя бы теперь наши убыточные клубы будут чуть меньше тратить на первую команду и больше – на свои академии. И речь не только про школу в своём городе, но и о филиалах в регионе. Только представьте правило: сколько миллионов евро ты потратил на трансферы – столько академий ты должен открыть в регионе.

А ещё наши замечательные корпорации могут скинуться и сделать лицензии детских тренеров более доступными. Понимаю, что звучит не рыночно, а понятийно. Но у нас ведь никто не хочет отказываться от госфинансирования спорта высших достижений?