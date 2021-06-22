Стали известны две пары 1/8 финала Евро-2020

Определились первые пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Уэльс – Дания

Италия – Австрия.

Оба матча пройдут 26 июня.

Сборная Уэльса заняла второе место в группе A. Дания финишировала на втором месте в группе B. Сборная Италии стала победителем группы A. Австрийцы стали вторыми в группе C.

Сборная России вылетела с Евро-2020. В заключительном туре группового этапа россияне разгромно проиграли национальной команде Дании (1:4). По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.