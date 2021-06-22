Автогол Видаля и крик Суареса. Видеообзор матча Уругвай — Чили

Сборные Уругвая и Чили сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2021. Встреча прошла в Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» и завершилась со счётом 1:1.



На 26-й минуте форвард чилийцев Эдуардо Варгас сыграл в стенку с партнёром и нанёс мощный удар с острого угла, «прошив» вратаря. На 66-й минуте уругвайцам удалось восстановить равновесие. После подачи с углового полузащитник Артуро Видаль срезал мяч в свои ворота, находясь под давлением со стороны нападающего Луиса Суареса. Уругваец эмоционально отпраздновал гол.



Сборная Чили возглавляет турнирную таблицу группы А с пятью очками в трёх играх. За ней располагается Аргентина (4), а замыкает тройку Парагвай (3). На четвёртой позиции Уругвай (1), а на последнем месте — Боливия (0).

Видеообзор матча: