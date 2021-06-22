Защитник сборной Дании рассказал, как Кристиан Эриксен отреагировал на победу над Россией

Защитник сборной Дании Йенс Ларсен рассказал о реакции полузащитника Кристиана Эриксена на разгромную победу команды в матче с Россией (4:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020. По словам Ларсена, Эриксен первым поздравил команду в их чате.

«Кристиан сразу после игры написал сообщение в нашей группе. Просто потрясающе, что он поддерживает нас. Он здесь с нами», — приводит слова Ларсена BT.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.