Защитник сборной Дании рассказал, как Кристиан Эриксен отреагировал на победу над Россией

Защитник сборной Дании Йенс Ларсен рассказал о реакции полузащитника Кристиана Эриксена на разгромную победу команды в матче с Россией (4:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020. По словам Ларсена, Эриксен первым поздравил команду в их чате.
«Кристиан сразу после игры написал сообщение в нашей группе. Просто потрясающе, что он поддерживает нас. Он здесь с нами», — приводит слова Ларсена BT.
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.
- 22 июня 2021
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