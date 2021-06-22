Андрей Шевченко назвал причину поражения Украины в матче с Австрией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что физическая усталость украинских футболистов стала одной из главных причин поражения команды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Австрией (0:1).

«Игра была очень сложной. Команде было физически тяжело. Мы всё время опаздывали, нас не хватало. Игроки полностью выложились на футбольном поле. Было много ненужных ошибок. Ошибались очень много, это говорит об усталости. Когда ты везде опаздываешь, не успеваешь, ошибаешься… Это приводит к ошибкам.

Ребята отдали всё, что у них было. Мы пытались как-то усилить игру, но сделать это было практически невозможно. Мы играли на том уровне, на котором нам сегодня позволяла физическая форма», — приводит слова Шевченко «Обозреватель».

Напомним, 21 июня сборная Украины встретилась с национальной командой Австрии. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния) и завершился победой австрийцев со счётом 1:0.

По итогам группового этапа на первом месте в турнирной таблице квартета С финишировали голландцы (9 очков), на втором – австрийцы (6), на третьем – украинцы (3). Замкнула таблицу группы Северная Македония (0).