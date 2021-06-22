РФС оценит работу Черчесова со сборной России на Евро-2020 на внеочередном исполкоме

В Российском футбольном союзе сообщили, что исполнительный комитет оценит работу тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым на чемпионате Европы — 2020.



«В ближайшее время будет проведён внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нём будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведёт итоги её выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.



Накануне, 21 июня, национальная команда разгромно проиграла Дании (1:4) в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2020. В итоге подопечные Станислава Черчесова заняли последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.