Почему сборная России развалилась. Минусы плана Черчесова, которые привели к катастрофе

Сборная России потерпела крайне болезненное поражение от датчан (1:4) и покинула чемпионат Европы. Разбираем решающий матч и выявляем основные причины неудачи – как в отдельно взятой игре, так и на всём турнире.

В чём заключался план и почему Черчесов утверждает, что с точки зрения готовности это – лучшая игра сборной России

Наша команда снова вышла не играть в футбол, а обороняться, бороться и терпеть. Это ни в коем случае не претензия, а данность и прогнозируемый сценарий. Мы видели силу сборной Дании, понимали, что она мощно прессингует сама и неплохо строит алгоритмы выхода из-под чужого давления. Плюс тренерский штаб сборной России в процессе подготовки точно не понимал, по какой схеме выйдет играть соперник – и поэтому проблематично было наработать структуру постоянного высокого прессинга. Ошибешься – начнёшь впустую бегать туда-сюда с первых минут.

Поэтому Черчесов и его ассистенты выбрали очень логичный план: линейная схема 5-2-3, переходящая в 5-4-1 в среднем и низком блоках. Особая роль в обороне выпала Дзюбе: он должен был перекрывать ключевого опорника датчан Хёйбьерга и минимизировать его влияние на развитие атаки. Первоначально Дзюба опускался в глубину до 23-го номера соперника, а затем, если нужно было выдвигаться в прессинг на центрального защитника, начинал движение от Хёйбьерга. И в этот же момент переключался Оздоев, готовый взять опорника на себя.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Случались эпизоды, когда Дзюба садился радикально низко за Хёйбьергом или уходил к флангу. В таком сценарии центральные защитники Дании получали свободу и время.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Высокого прессинга от сборной России было не так много. В основном он начинался либо при передаче назад на вратаря, либо в ситуациях, когда датчане слишком медленно готовили атаку. Если же мяч был под контролем у них в середине, то наша команда откатывалась назад и соблюдала компактность.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Джикия для многих неожиданно вышел правым центральным защитником – скорее всего, это решение было принято в целях противоборства передачам в недодачу на флангового нападающего. Георгию проще добегать и агрессивно встречать соперников между линиями, чем Дивееву. А на Дивееве был контроль Поульсена, в том числе при верховых мячах.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Первые полчаса сборная России оборонялась почти образцово – перекрывала центр, допускала минимум передач между линиями, отбирала мячи на флангах. Соперник никак не мог взломать пространство, первый удар Дания нанесла аж на 29-й минуте – Хёйбьерг неприятно выстрелил издали и чуть не попал в дальний угол. Но у команды Черчесова к той минуте были две собственные нереализованные быстрые атаки с неудачным ударом Головина из убойной позиции и неточным пасом Зобнина.



Поэтому отчасти можно понять тренера, когда после матча он сказал, что с точки зрения готовности это была лучшая игра на Евро. В стартовые полчаса сборная России действительно понимала, что ей делать на поле – и выполняла это. Но план всё равно не был идеальным, поскольку включал в себя множество ограничений, не подразумевал даже минимального ухода в сторону или (тем более!) пропущенного гола.

Датчане быстро поняли, что им не нужны три центральных защитника при розыгрыше мяча

Скорее всего, Дания готовилась к нашему прессингу, поэтому выбрала систему, по которой здорово провела матч с Бельгией, в том числе с точки зрения выхода из-под давления. Но когда стало понятно, что сборная России отказалась от постоянного прессинга, произошла адаптация: один из центральных защитников (чаще всего – правый, Кристенсен) заходил при начале атаки в опорную зону и пробовал создавать численное преимущество.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Системных дивидендов датчане из этого не извлекли, но оборону сборной России эти вхождения защитника усложняли. Вместо контроля двух игроков приходилось ориентироваться уже на трёх. И те же Дилейни или Хёйбьерг уже начинали работать не в глубине, а поднимались выше, забегали в полуфланги и чаще оказывались в передней линии.



А в конце тайма за счёт смещения Кристенсена датчане провели очень опасную атаку: сборная России попыталась подняться по обратной передаче соперника, но прессинг получился бессмысленным, поскольку в центре поля оказался свободный игрок. Дзюба на него не переключился (он уже к тому момент сильно набегался), Кристенсен совершил рывок сквозь опорную зону и ускорил атаку. Далее мяч был доставлен на левый фланг – и пошёл опасный момент.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Это случилось за полторы минуты до пропущенного гола. Концентрация сборной России к тому моменту уже начала падать.

В атаке сборная России вообще не разыгрывала. Поэтому мы и не увидели чужого прессинга

Как и ожидалось, наш тренерский штаб испугался прессинга датчан и поэтому запретил разыгрывать мяч через центр. Это на самом деле логично, поскольку, имея Зобнина и Оздоева в опорной зоне, сложно выходить в атаку через владение, но удивило, что наша команда вообще не нашла никаких других аргументов, кроме забросов на Дзюбу. Казалось бы, можно использовать ещё фланги или передачи в инсайдные зоны, где были Головин и Миранчук, но нет: только упрощения, борьба форварда и сбросы.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

В результате прессинга от датчан мы толком и не увидели: Россия просто не провоцировала его. Зато общая точность наших передач рухнула и без прессинга. В первом тайме она составила 72 процента, а доля длинных – 18%, что прямо говорит о примитивизме.

Дзюба в этой игре мог бы чувствовать себя комфортно – ему даже не нужно было искать борьбу, она сама приходила к Артёму. Нападающий пробовал бороться с разными защитниками, открывался при длинных передачах в разных зонах (мог уйти к флангу, мог остаться в центре). Он даже выдал сумасшедшее количество дуэлей – 49, из которых 23 – вверху.

Только важно понимать: при таком стиле игры Дзюба в любом случае собрал бы большой объём борьбы. Важнее то, извлекли ли мы что-нибудь из этого или нет. Я считаю, что Дзюба не справился. Причём изначально казалось сомнительным, что он сможет быть эффективным в матче с таким сценарием, где ему приходится опускаться настолько низко в оборонительной фазе, а потом ещё и успевать вперёд. Минуте к 30-й нападающий уже ощутимо набегался.



Постоянные добегания до чужого опорника во все зоны – слишком тяжёлая работа для фактурного нападающего.

Первый пропущенный гол – цепь ошибок. К этой минуте уже начала падать общая концентрация

Первый тревожный звоночек состоялся на 29-й минуте, когда мы пошли в прессинг вверху (поскольку датчане действовали медленно и катнули мяч на вратаря) и расставились, но, во-первых, в центре поля гулял свободным нападающий Поульсен, во-вторых, Зобнин очень плохо провел единоборство против Дилейни при сильном продольном пасе. Дания вывела мяч из-под давления и провела атаку с ударом Хёйбьерга из-за штрафной.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Это был не критический момент: при ударе наша команда успела вернуться, мяч блокировали двое опорников, на месте находилась и пятёрка защитников, просто Хёйбьерг круто исполнил.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Далее случился упомянутый прорыв Кристенсена через опорную зону, а потом мы пропустили. В голевом эпизоде произошел сбой: Дзюба выключился при ауте и не помог Головину у фланга, оставил его два в одного. Мяч оказался у Хёйбьерга, легко находящего самые опасные варианты.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

А Миранчук, есть ощущение, рановато раскрылся в сторону центрального защитника — лучше бы страховал Оздоева и расположился ниже. Тогда бы пас на Дамсгора не прошел. Но ни Оздоев, ни Миранчук не перекрыли передачу, а Джикия не успел выброситься под удар.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

И да: к тому моменту мы уже перестали держать концентрацию и контролировать того же Хёйбьерга в середине. К тяжёлому труду и дисциплине на протяжении даже одного тайма наша команда оказалась неготовой.



Далее всё стало только хуже.

После перерыва Хёйбьерга перестали контролировать. Ключевой полузащитник датчан сделал два фирменных заброса на дальнюю штангу

В начале второго тайма сборная России ещё сохраняла структуру, но качество обороны уже стало проседать. Тот же Хёйбьерг в течение 10 минут выполнил два похожих заброса на дальнюю штангу.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Это к вопросу, умеем ли мы терпеть так долго. С Бельгией пробовали, но грубые индивидуальные ошибки выбили нас из игры. С Данией 30 минут всё тоже было очень прилично, а потом дальний удар, нелепый привоз – и вернуться в игру уже невозможно, потому что идеи в атаке ограничены. Даже та же ошибка Зобнина стала следствием общей ограниченности в созидании. Чуть что – пас назад, на Сафонова. А он выбьет вперёд. Вот и поймали датчане нас на очередной передаче на вратаря.



Дальнейшие перестроения Черчесова на 4-3-1-2 с двумя фактурными нападающими раскрыли матч донельзя. Наш гол стал следствием очередного выноса на Дзюбу, его скидкой на Головина и дальнейшей комбинацией на левом фланге. Но даже после забитого мяча сложно было рассчитывать на ничью. Датчане уже пользовались свободой, куражились и разрывали на пространстве. Тот же Мухин контроль опорной зоны явно не усилил, провалил много эпизодов (в том числе при четвёртом голе), хотя бессмысленно предъявлять ему сейчас какие-либо претензии.

Интересный нюанс: Черчесов подстроился даже под чужие стандарты и напрочь изменил метод обороны

Черчесова точно нельзя обвинять в безделье — наоборот, под каждого соперника он пробует подстраиваться, хочет создавать всем сложности. Любопытно, что под Данию тренерский штаб изменил даже структуру обороны при стандартах — перешёл на зону, хотя ещё несколько дней назад с финнами команда оборонялась персонально.

Права на фото принадлежат Первому каналу и UEFA.

Это явно была реакция на конкретные алгоритмы у соперника, которые могут прибегать даже всемером (плюс дополнительный игрок на розыгрыше), используют затаскивания и разбеги из скопления. Но не помогло: зона ещё плохо отработана. И по моменту в каждом из таймов с дальней штанги приходило.



В эпизоде незадолго до третьего гола, например, верх после навеса на дальнюю проиграл Дзюба. Сафонов отбил, мяч ушёл в аут — а оттуда снова прилетело.

Выводы

Сборная России на турнире пропустила семь голов – это много. Но я убеждён, что главная наша беда – точно не оборона. Наоборот, оборонительных идей было много, и все они отрезками смотрелись эффективно: с Бельгией 4-4-2 в низком блоке, с Финляндией 5-1-2-1-1 с прессингом «ромбом», с Данией – 5-2-3, переходящие в 3-4-3 при эпизодическом прессинге. Мы создавали трудности всем соперникам – каждому приходилось адаптироваться. Если бы не глупые индивидуальные ошибки, всё могло сложиться лучше.

Но глупые ошибки рождаются не на ровном месте. Качественная оборона на протяжении всего матча невозможна, если у тебя нет атакующих аргументов. И вот как раз в созидании сборная России была жутко ограниченной в двух матчах из трёх. Если мы хотим развиваться, то теперь уже точно нужно менять всё: перестраивать среднюю линию (чтобы не бояться чужого прессинга и не бить вперёд, а строить современный футбол), да и позиция центрального нападающего нуждается в постепенном обновлении.



Пусть даже на пути болезненного перестроения будет много поражений, слёз и критики, но на следующем крупном турнире нам нужна команда с совершенно другими принципами.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.