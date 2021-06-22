Усман Дембеле перенесёт операцию и пропустит четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы, сообщает L'Equipe.



Напомним, накануне форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой.



По информации источника, у Дембеле диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сообщается, что 24-летний французский футболист перенесёт операцию. Решение о хирургическом вмешательстве было принято «Барселоной» по согласованию с игроком.



В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Новость по теме Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции и больше не сыграет на Евро-2020