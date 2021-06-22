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Gracenote оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро с третьего места

Gracenote оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро с третьего места
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Портал Gracenote оценил шансы национальных команд на выход в плей-офф предстоящего чемпионата Европы — 2020.

Согласно расчётам, сборная Украины, набравшая 3 очка в группе, может выйти в 1/8 финала турнира с вероятностью около 77%. При этом сборная Финляндии, на счету которой также 3 балла, выйдет в плей-офф Евро лишь с 13-процентной вероятностью. Швейцария же гарантировала себе участие в следующей стадии турнира.

Шансы команд на выход в плей-офф Евро с 3-го места

  • Швейцария — 100.00%
  • Финляндия — 12.90%
  • Украина — 76.92%
  • Шотландия/Хорватия/Чехия/Англия — 71.87%
  • Словакия/Испания/Швеция/Польша — 45.69%
  • Португалия/Германия/Франция/Венгрия — 92.62%

Перед началом Евро-2020 Gracenote оценивал шансы сборной России выйти в плей-офф в 57%.

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