Gracenote оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро с третьего места
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Портал Gracenote оценил шансы национальных команд на выход в плей-офф предстоящего чемпионата Европы — 2020.
Согласно расчётам, сборная Украины, набравшая 3 очка в группе, может выйти в 1/8 финала турнира с вероятностью около 77%. При этом сборная Финляндии, на счету которой также 3 балла, выйдет в плей-офф Евро лишь с 13-процентной вероятностью. Швейцария же гарантировала себе участие в следующей стадии турнира.
Шансы команд на выход в плей-офф Евро с 3-го места
- Швейцария — 100.00%
- Финляндия — 12.90%
- Украина — 76.92%
- Шотландия/Хорватия/Чехия/Англия — 71.87%
- Словакия/Испания/Швеция/Польша — 45.69%
- Португалия/Германия/Франция/Венгрия — 92.62%
Перед началом Евро-2020 Gracenote оценивал шансы сборной России выйти в плей-офф в 57%.
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