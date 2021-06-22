Зарплата Черчесова в сборной России — € 2,5 млн в год. У тренера Дании — в 10 раз меньше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы.

Черчесов, тренирующий сборную России с августа 2016 года, получает в год € 2,5 млн. Больше Черчесова на Евро получают только Гарет Саутгейт (€ 3 млн), Франк де Бур (€ 3 млн), Дидье Дешам (€ 4,39 млн) и Йоахим Лёв (€ 4,75 млн).

В числе самых низкооплачиваемых тренеров Евро — наставник сборной Дании Каспер Юльманн (€ 0,27 млн), получающий в 10 раз меньше Черчесова. Юльманн проводит первый большой турнир в качестве главного тренера датчан. Финский тренер Маркку Канерва получает € 0,19 млн в год.

Напомним, после проигрыша датчанам (1:4) Россия заняла последнее, четвёртое место в группе B. Первой финишировала Бельгия, а вторую путёвку в плей-офф, несмотря на поражения в предыдущих матчах, завоевали датчане. По-прежнему претендует на место в 1/8 финала Финляндия, занявшая третье место в квартете.