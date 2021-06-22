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Роман Зобнин прокомментировал итог матча сборной России и Дании

Роман Зобнин прокомментировал итог матча сборной России и Дании
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал итог матча с Данией (1:4).

«Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне. Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершился разгромным поражением россиян со счётом 1:4.

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