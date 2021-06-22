Хорватия — Шотландия: составы команд на матч чемпионата Европы

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Шотландии на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ».
Сборная Хорватии: Ливакович, Ловрен, Вида, Гвардиол, Ковачич, Юранович, Модрич, Влашич, Брозович, Перишич, Петкович.
Сборная Шотландии: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Тирни, Армстронг, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс.
После двух туров лидером группы D является Чехия, в активе которой четыре очка. Столько же очков у Англии, которая расположилась на втором месте в турнирной таблице. Сборные Хорватии (1) и Шотландии (1) делят третью и четвёртую позиции.
- 22 июня 2021
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