Усман Дембеле: вернусь ещё сильнее, как всегда

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выразил поддержку сборной Франции, которая выступает на Евро-2020.

Напомним, ранее форвард покинул расположение французской команды из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Сообщалось, что 24-летний французский футболист перенесёт операцию.

«Думаю, все слышали, что я был вынужден покинуть сборную Франции. Я прощаюсь, но обещаю, что вернусь ещё сильнее, как всегда. Испытания заставляют меня расти. Совместные тренировки и стремление превзойти себя объединили сборную Франции. Это очень сильная команда, я в этом уверен. Мы все отлично знаем друг друга. Я остаюсь самым главным фанатом национальной команды. Мы должны довести дело до конца и выложиться на все 100%. Я доверяю сборной, доверяю игрокам. Что касается меня, благодарю всех за поддержку», — написал Дембеле на своей странице в «Инстаграме».