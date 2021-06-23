Лука Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым молодым и самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы, сообщается в «твиттере» УЕФА.
Игрок отличился в заключительном туре группового этапа Евро-2020 со сборной Шотландии (3:1). Модрич забил в возрасте 35 лет и 286 дней и стал самым возрастным автором гола сборной Хорватии на Евро.
При этом, он также является автором самого молодого гола на турнире. На Евро-2008 он забил гол в ворота сборной Австрии в возрасте 22 года, 273 дня.
После трёх туров лидером группы D является Англия (7 очков). Хорватия (4) заняла второе место. Чехия (4) расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Шотландия (1) — четвёртая. В итоге, Англия и Хорватия стали участниками плей-офф Евро-2020.
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