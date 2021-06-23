«Милан» интересуется Дамсгором, забившим сборной России на Евро-2020
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«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист выступает на чемпионате Европы – 2020 в составе сборной Дании. В матче с национальной командой России (4:1) полузащитник забил первый гол. Сборная Дании пробилась в плей-офф соревнований.
Благодаря голу в ворота сборной России полузащитник национальной команды Дании Миккель Дамсгор стал самым молодым бомбардиром в истории датской сборной на крупных международных турнирах – чемпионатах мира и Европы. Дамсгор забил гол в ворота России в возрасте 20 лет и 353 дня.
«Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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