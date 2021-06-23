Гинер объяснил отставку Олича и назначение Алексея Березуцкого тренером ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему клуб пошёл на смену главного тренера за день до начала летних сборов. Вместо Ивицы Олича команду возглавил Алексей Березуцкий.



«Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чём-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили всё-таки поменять тренера. Разошлись во взглядах по поводу тренерства команды? Моё субъективное мнение — да.



Что касается Березуцкого, мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

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