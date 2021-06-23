Буффон объяснил, почему не присоединился к «Барселоне»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон объяснил, почему отклонил предложение «Барселоны». Напомним, у итальянского голкипера истёк контракт с «Ювентусом» и он вернулся в клуб из Пармы, хотя его звали в каталонскую команду.

«У меня было два неплохих предложения, но я не хотел снова становиться заменой, я устал быть вторым. Я делал это в «Ювентусе» из-за привязанности к клубу. Я испытал много эмоций. В конце концов, эмоциональная вовлечённость была единственным способом продолжить играть на высоком уровне.

Я знал, что «Парма» может дать мне то, что не может дать ни одна другая команда. Чувствую себя здесь как дома. Это место, которое я очень люблю», — цитирует Буффона AS со ссылкой на Sky Sport Italia.

Джанлуиджи стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако, спустя сезон, в 2019 году вернулся в Турин. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира.