Хабиб Нурмагомедов отреагировал на возвращение Джанлуиджи Буффона в «Парму» спустя 20 лет

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение в «Парму» знаменитого вратаря Джанлуиджи Буффона. Сегодня, 17 июня, контракт 43-летнего Буффона с «Пармой» официально подтвердили, итальянец уже выступал за команду с 1995 по 2001 год.
«Это потрясающая история», — написал Нурмагомедов в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме» 433.
Фото: https://www.instagram.com/p/CQN4WPVrd84/
Джанлуиджи Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако, спустя сезон, в 2019 году вернулся в Турин. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира.
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