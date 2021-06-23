Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф со второго места

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы встречались сборные Словакии и Испании. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершилась крупной победой испанцев со счётом 5:0.



В первом тайме номинальные гости получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт. На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте испанский нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену. На 71-й минуте полузащитник словаков Юрай Куцка забил мяч в свои ворота — 5:0.

Таким образом, Испания вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а сборная Словакии покидает турнир. Параллельно с этой встречей шёл матч Швеция — Польша (3:2). Шведы вышли в плей-офф с первого места.