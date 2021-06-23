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Словакия — Испания, результат матча 23 июня 2021, счёт 5:0, чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Испании разгромила Словакию и вышла в плей-офф со второго места
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы встречались сборные Словакии и Испании. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье и завершилась крупной победой испанцев со счётом 5:0.

В первом тайме номинальные гости получили преимущество в два мяча: на 30-й минуте автогол оформил голкипер словаков Мартин Дубравка, а в концовке тайма защитник Эмерик Лапорт удвоил счёт. На 56-й минуте счёт до разгромного довёл Пабло Сарабия. На 67-й минуте испанский нападающий Ферран Торрес забил красивый гол пяткой спустя минуту после выхода на замену. На 71-й минуте полузащитник словаков Юрай Куцка забил мяч в свои ворота — 5:0.

Таким образом, Испания вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а сборная Словакии покидает турнир. Параллельно с этой встречей шёл матч Швеция — Польша (3:2). Шведы вышли в плей-офф с первого места.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
23 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
0 : 5
Испания
0:1 Дубравка – 30' (автогол)   0:2 Лапорт – 45+3'   0:3 Сарабия – 56'   0:4 Ф. Торрес – 67'   0:5 Куцка – 71' (автогол)
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