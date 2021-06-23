Сборная Швеции обыграла Польшу и вышла в плей-офф Евро с первого места

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции встречалась с национальной командой Польши. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой шведской команды со счётом 3:2.



На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. На 59-й минуте Форсберг оформил дубль. Через 2 минуты нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание польской команды в счёте. На 84-й минуте Левандовски забил второй гол и сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил шведский хавбек Виктор Классон.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Таким образом, сборная Швеции набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе Е. Польская команда (1) заняла последнее место и покидает турнир.