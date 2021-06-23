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Швеция — Польша, результат матча 23 июня 2021, счёт 3:2, чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Швеции обыграла Польшу и вышла в плей-офф Евро с первого места
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции встречалась с национальной командой Польши. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой шведской команды со счётом 3:2.

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. На 59-й минуте Форсберг оформил дубль. Через 2 минуты нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание польской команды в счёте. На 84-й минуте Левандовски забил второй гол и сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил шведский хавбек Виктор Классон.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Таким образом, сборная Швеции набрала 7 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе Е. Польская команда (1) заняла последнее место и покидает турнир.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
23 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Форсберг – 2'   2:0 Форсберг – 59'   2:1 Левандовски – 61'   2:2 Левандовски – 84'   3:2 Классон – 90+3'
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