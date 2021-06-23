Левандовски: отдал бы все свои голы на Евро за выход сборной Польши в плей-офф турнира

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Швеции (2:3) и вылет с турнира.



«Мы расстроены и разочарованы. Возможно, нам где-то не хватило качества, но мы выложились на все 100%. Нам не повезло на этом Евро. У нас было много шансов забить, но мы не смогли реализовать достаточное количество моментов. А иногда у наших соперников было полшанса, и они забивали.



Тот факт, что это мой лучший Евро, потому что я забил три гола, совсем меня не утешает. Я бы отдал все свои голы за выход в плей-офф Евро. Я чувствую, что сборная Польши заслуживала большего. Возможно, не аплодисментов, но за то, что сделали, мы не получили должной награды», — приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.