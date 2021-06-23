Определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

После окончания матчей заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 определились все участники 1/8 финала турнира.



Борьбу за победу на Евро-2020 продолжат сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии. Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.