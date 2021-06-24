Гол-шедевр и безумная развязка на 10-й добавленной минуте. Обзор матча Бразилия — Колумбия

Сборная Бразилии одолела национальную команду Колумбии в матче 4-го тура группового этапа Кубка Америки – 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» и завершился со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом, который неотразимо пробил через себя после передачи хавбека Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями нападающего Роберто Фирмино, головой замкнувшего навес, удалось восстановить равновесие. На 10-й компенсированной минуте хозяева вырвали победу благодаря голу полузащитника Каземиро после подачи с углового в исполнении форварда Неймара.



Таким образом, Бразилия с девятью очками в трёх играх остаётся лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) – на втором месте. Замыкает тройку сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвёртое и пятое места.

Видеообзор матча: