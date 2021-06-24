Нападающий «Динамо» Максим Данилин перешёл в «Нефтехимик»

Нападающий «Динамо» Максим Данилин стал игроком «Нефтехимика». Форвард перешёл в новую команду на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Нижнекамска.



С лета 2018 года выступал за молодёжную команду «Динамо». За два сезона провёл в её составе 40 матчей, забил девять мячей. В сезоне-2019/2020 стал лучшим снайпером команды и завоевал золотую медаль первенства молодёжных команд Российской Премьер-Лиги.



9 июля 2020 года дебютировал в составе главной команды «Динамо», выйдя на замену на 67-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (1:2).



Сезон-2020/2021 начал в московском «Динамо-2», играющем во втором дивизионе, после продолжил в брянском «Динамо», которая выступала в ФНЛ.

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