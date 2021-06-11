Состав «Нефтехимика» пополнили сразу четыре футболиста

«Нефтехимик» объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя футболистами.



Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ), нижнекамский клуб пополнили защитники Алексей Бердников и Павел Котов, а также полузащитники Кирилл Родионов и Денис Талалай.

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Алексей Бердников профессиональную карьеру начал за ставропольское «Динамо», потом перешел в пензенский «Зенит», последним клубом был астраханский «Волгарь».



Павел Котов является воспитанником московского ЦСКА. Единственный матч в составе «армейцев» провёл 24 сентября 2014 года в матче Кубка России с дзержинским «Химиком». По итогам сезона-2014/2015 был признан лучшим игроком молодёжной команды по мнению болельщиков, тем не менее, покинул клуб после завершения срока контракта. В августе 2016 года стал игроком литовского «Стумбраса», в составе которого принял участие в 6 матчах чемпионата Литвы. После возвращения из Литвы начал выступать за московский «Велес» в любительской лиге. Летом 2017 года подписал контракт с клубом «Строгино». Последний клуб был «Велес».



Кирилл Родионов с 2014 по 2016 год выступал за «Химки». С 2016 по 2018 год играл за «Балтику», где провел 46 матчей и забил один мяч. С 2018 года играл за «Зоркий» – 33 матча и один забитый гол. В «Велеcе» был с лета 2019 года — 49 матчей, забил 3 мяча. В составе клуба стал чемпионом группы «Запад» ПФЛ.



Денис Талалай начинал карьеру в ФК «Москва», далее выступал за «Столицу», новочеркасский «МИТОС», армянскую «Мику» и «Зенит-Ижевск». Последним клубом была «Томь».