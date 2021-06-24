Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Венеции». Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».
«Интерес от «Венеции» был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Дивеев в составе сборной России выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и покинула турнир. За ЦСКА 21-летний игрок выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы».
«Венеция» по итогам минувшего сезона вышла в Серию А. Команда пробилась в плей-офф Серии B, где одолела соперников.
- 24 июня 2021
-
16:08
-
16:00
-
15:46
-
15:39
-
15:19
-
15:15
-
15:05
-
14:53
-
14:52
-
14:27
-
14:25
-
14:12
-
13:50
-
13:33
-
13:25
-
13:11
-
13:11
-
12:52
-
12:52
-
12:47
-
12:37
-
12:29
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
11:25
-
11:06
-
10:54
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
09:21