Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Венеции». Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».



«Интерес от «Венеции» был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Дивеев в составе сборной России выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и покинула турнир. За ЦСКА 21-летний игрок выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы».



«Венеция» по итогам минувшего сезона вышла в Серию А. Команда пробилась в плей-офф Серии B, где одолела соперников.