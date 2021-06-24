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Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб

Агент Игоря Дивеева подтвердил, что футболистом интересуется итальянский клуб
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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Венеции». Ранее об этом сообщил «Матч ТВ».

«Интерес от «Венеции» был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Дивеев в составе сборной России выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и покинула турнир. За ЦСКА 21-летний игрок выступает с 2019 года, а до этого защищал цвета «Уфы».

«Венеция» по итогам минувшего сезона вышла в Серию А. Команда пробилась в плей-офф Серии B, где одолела соперников.

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