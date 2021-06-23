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Чемпионат Европы — 2021, чем запомнилась сборная России по футболу: дебют Сафонова, игра Дивеева, Головина и Миранчука

5 вещей, которые порадовали в сборной России на Евро-2020
Максим Пахомов
Чем запомнилась сборная России по футболу
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Давайте попробуем найти немного позитива и заглянем в будущее.

После провала сборной на чемпионате Европы (а по-другому четвёртое место c разницей мячей 2-7 назвать нельзя) сначала хочется рвать и метать. Потом эмоции чуть-чуть спадают и снова хочется поверить во что-то хорошее. Было сложно, но мы нашли пять вещей, которые в сборной России на этом турнире порадовали.

1. Матвей Сафонов — первый номер команды

О преемнике Игоря Акинфеева разговоры шли ещё после его ухода из сборной. Фамилий было очень много: Гильерме, Шунин, Лунёв, Джанаев, Дюпин, Сафонов и даже Максименко. И метаний за эти три года тоже было достаточно — ещё осенью основным был Гильерме, но на Евро он не поехал. Ещё с бельгийцами основным был Шунин, а против Финляндии и Дании — Сафонов. Сейчас хочется верить, что Матвей застолбил место в основе надолго. Да, кто-то может обвинить его в первом голе Дании (хотя профессионалы тут отмечают блестящий удар соперника, а не ошибку нашего вратаря), но главное — Сафонов молодой парень, который получил крутой опыт игры на таком уровне. Он уже спасал команду, его уже признали болельщики, и что важно — главный тренер. С возрастом характера и мастерства у него будет только прибавляться, и сборная получит нового основного вратаря на несколько лет.

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2. Новая связка в защите: Джикия — Дивеев

Игорь Дивеев на этом Евро провёл пять таймов, и глобально от его игры остались хорошие впечатления. А уж его подкаты мы точно запомним надолго. Игорь точно не портил картину, хорошо сработался с Джикией и несколько раз в ключевых эпизодах выручал команду. Плюс снова можно сказать про опыт — дальше будет легче. Так что, кроме нового вратаря, сборная получила ещё и новую связку защитников, причём относительно не возрастную.

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3. Миранчук и Головин наконец-то вышли вместе

Алексей Миранчук и Александр Головин — два самых ярких футболиста нашей команды. Это её будущее в атаке на несколько лет вперёд, кто бы ни возглавлял команду дальше.

Черчесова постоянно ругали за то, что он не использует их одновременно — и главный тренер наконец-то прислушался к критике. Как итог — победа над Финляндией благодаря голу Алексея. Мало, конечно, но и с Данией мы могли зацепиться только за счёт их индивидуальных действий. Да, не получилось, но с Миранчуком и Головиным в атаке можно надеяться на какой-то экспромт, можно ждать от них индивидуальных решений эпизода. Таких футболистов в сборной не было давно — хотелось бы, чтобы ребята и дальше продолжали тащить команду вместе.

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4. Игра сборной до пропущенного гола в матче с Данией

Об этом сказано уже много слов и не всем это нравится, но мы повторим ещё раз: до первого гола сборной Дании наша команда играла идеально. Всё, что Россия дала создать, — это дальний удар на 29-й минуте. При этом Головин выходил один на один и должен был открывать счёт. Эти 38 минут надо запомнить как шаблон, по которому в будущем играть с соперниками, превосходящими нас по уровню. Но желательно, чтобы шаблон был не один, а команда знала, чем отвечать на пропущенные голы (не одними лишь забросами на Дзюбу, пожалуйста).

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5. Реакция Черчесова на поражение от Бельгии

Да-да, главного тренера хочется похвалить за то, что он наступил на горло собственной гордости. Убрал из состава Семёнова, в которого отчаянно верил до турнира, поставил Сафонова, выпустил Миранчука и Головина вместе. Про них мы уже писали выше, но этот пункт выделили отдельно, так как такие действия показывают: Черчесов признаёт ошибки и может реагировать на них резко.

Может, если он продолжит работу в сборной, в команде поменяется что-нибудь ещё?

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