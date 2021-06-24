Слуцкий подвёл итоги первого товарищеского матча «Рубина» с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от первого товарищеского матча «Рубина» с «Нижним Новгородом» (2:1).



«На «Ак Барс Арене» мы играли и в прошлом году, когда летом готовились. Это наша основная арена, чем больше мы будем здесь играть, тем активнее мы привыкаем. К тому же, на «Ак Барс Арене» поменяли агронома, поэтому поле поменяется по качеству. Мы следующую контрольную игру с «Уралом» тоже будем играть на «Ак Барс Арене». Почему играли в 11:30 мск? Это связано с логистикой. «Нижний Новгород» сегодня сразу после игры улетает. Мы смотрели температурный режим. Чтобы играть в более или менее комфортной обстановке, нужно было играть в 10 вечера. Что мы бы начали в 10, что в 11, что в 12, что в час и так далее, была бы разница в один градус. Следующую игру, например, в Екатеринбурге мы будем играть в три часа. Потому что это удобно логистически. Выигрывая один градус, мы не успеваем восстанавливаться и гости должны улететь назад.



Я больше делаю выводы индивидуального характера, потому что даже если взять тот вариант состава, который был в первом тайме, я с трудом представляю, что мы когда-то сможем выйти на поле одновременно без Уремовича, Бегича, Ин Бёма, Кварацхелии, Макарова и Бакаева. Понятно, что кто-то может отсутствовать, но все одновременно — вряд ли. Поэтому сегодня фланги были относительно экспериментальны, Йевтича мы поставили в эту зону. Поэтому я больше оцениваю текущий индивидуальный уровень готовности. Есть определённые выводы, но я их лучше оставлю при себе. Они текущие, не глобальные, это та ситуация, когда ты постоянно анализируешь и получаешь какую-то новую информацию», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».