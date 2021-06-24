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Бензема: Роналду — мой большой друг, было здорово встретиться с ним на Евро

Бензема: Роналду — мой большой друг, было здорово встретиться с ним на Евро
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема признался, что был рад встретиться с Криштиану Роналду в матче группового этапа Евро-2020 с Португалией (2:2). Во время игры Бензема и Роналду не скрывали своей дружбы, постоянно любезничали и общались между собой.

«Роналду – мой большой друг, у нас был отличный дуэт в «Реале», много забивали вместе. Было здорово встретиться с ним на Евро. Мы пообщались, пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы», – приводит слова Бензема A Bola.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.

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