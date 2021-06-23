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Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос назначил пенальти в ворота сборной Франции, который успешно реализовал нападающий португальской команды Криштиану Роналду. На 45-й минуте встречи французский форвард Карим Бензема забил с пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Бензема оформил дубль. На 60-й минуте Роналду реализовал второй пенальти и сравнял счёт.

Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.

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ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 3-й тур
23 июня 2021, среда. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Роналду – 30' (пен)   1:1 Бензема – 45+2' (пен)   1:2 Бензема – 47'   2:2 Роналду – 60' (пен)
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