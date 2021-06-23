Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 31-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос назначил пенальти в ворота сборной Франции, который успешно реализовал нападающий португальской команды Криштиану Роналду. На 45-й минуте встречи французский форвард Карим Бензема забил с пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Бензема оформил дубль. На 60-й минуте Роналду реализовал второй пенальти и сравнял счёт.
Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.
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