Португалия сыграла вничью с Францией и вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с национальной командой Франции. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 31-й минуте главный арбитр встречи Матеу Лаос назначил пенальти в ворота сборной Франции, который успешно реализовал нападающий португальской команды Криштиану Роналду. На 45-й минуте встречи французский форвард Карим Бензема забил с пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Бензема оформил дубль. На 60-й минуте Роналду реализовал второй пенальти и сравнял счёт.



Таким образом, сборные Франции (5), Германии (4) и Португалии (4) вышли в плей-офф чемпионата Европы. Венгрия (2) завершила выступление в турнире.