Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть сербский «Пролетер» в товарищеском матче

«Крылья Советов» провели товарищеский матч с сербским клубом «Пролетер». Матч завершился победой самарцев со счётом 3:1.

Российская команда смогла открыть счёт на 18-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Роман Ежов. В первом тайме голов больше не было.

Во второй половине встречи «Крылья Советов» удвоили преимущество усилиями хавбека Дмитрия Ефремова. Футболист забил на 68-й минуте матча. Уже через 10 минут самарский коллектив довёл счёт до разгромного — к авторам забитых мячей добавился нападающий Сергей Пиняев, который присоединился к команде недавно. Однако в сухую «Крыльям» сыграть не получилось — на 82-й минуте «Пролетер» смог забить — 3:1.

«Крылья Советов» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем с «Ахматом».