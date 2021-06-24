Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» обыграть сербский «Пролетер» в товарищеском матче
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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с сербским клубом «Пролетер». Матч завершился победой самарцев со счётом 3:1.
Российская команда смогла открыть счёт на 18-й минуте встречи. Автором гола стал полузащитник Роман Ежов. В первом тайме голов больше не было.
Во второй половине встречи «Крылья Советов» удвоили преимущество усилиями хавбека Дмитрия Ефремова. Футболист забил на 68-й минуте матча. Уже через 10 минут самарский коллектив довёл счёт до разгромного — к авторам забитых мячей добавился нападающий Сергей Пиняев, который присоединился к команде недавно. Однако в сухую «Крыльям» сыграть не получилось — на 82-й минуте «Пролетер» смог забить — 3:1.
«Крылья Советов» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем с «Ахматом».
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