Вратарь «Динамо» — о США: кайфую от каждой мелочи, но жить там не хочется

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как провёл летний отпуск, и поделился своим мнением по поводу США.

«Сначала провели 10 дней на Мальдивах, потом прилетели на пару дней в Москву, отвезли детей к бабушке и полетели с женой в США. Посетили Нью-Йорк и Орландо, где находится парк развлечений Universal. Мне больше нравится в Америке, а жене на Мальдивах, поэтому решили сделать приятное и мне, и ей.

США — это что-то совсем другое, всё сильно отличается от Европы. Конечно, жить там не хочется, но приехать и провести какое-то время классно. Кайфую от каждой мелочи. Даже бутылки с водой там такие толстые, что еле обхватываешь рукой. Смотришь на все эти большие машины, знаки, светофоры — то, на что смотрел в детстве в фильмах и сериалах, и будто попадаешь в них.

Просто, когда приезжаешь в Нью-Йорк, там на улицах очень много людей с психическими расстройствами. Нам рассказали, что государство перестало финансировать психиатрические лечебницы, а медицина у них очень дорогая. Поэтому там очень много ненормальных, которые на своей волне, ходят, кричат что-то. Это сразу замечаешь и чувствуешь себя неловко. Но для них нормально, например, когда у какого-нибудь дорогого магазина лежит бездомный и его никто не прогоняет», — приводит слова Лещука официальный сайт «Динамо».