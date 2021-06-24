В. Березуцкий: надеялся, что в ЦСКА приедет второй Гвардиола, а взяли тренера без опыта

Тренер «Краснодара» и бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопрос, почему он не занял пост наставника армейского клуба.
«Это конкуренция. Как у футболистов на поле, так же и у тренеров. Так получилось. Были приняты решения руководством определённые, которые к этому привели. За всё время в ЦСКА мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, – полная ерунда. Готов я или нет, сложно сказать. Взяли тренера, у которого тоже опыта нет.
Обалдел ли я? Конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий? Почему мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной команды? Я просто не понимал. Я надеялся, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп или ещё кто-то. Понял, что надо двигаться в другом направлении», – сказал Березуцкий в видео YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Напомним, Ивица Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко, а в конце сезона покинул клуб.
- 24 июня 2021
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