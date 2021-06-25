Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что перенёс психическое заболевание в 2018 году.
Один из подписчиков Лукаку в «Твиттере» спросил у форварда, было ли у него психическое заболевание и как он с ним справлялся, на что игрок ответил следующим образом: «Я столкнулся с некоторыми проблемами в 2018 году и скоро расскажу об этом».
Лукаку начинал карьеру в «Андерлехте», откуда в 2011 году перешёл в «Челси». В составе синих форварду закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн.
В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
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