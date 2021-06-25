Перес: если Варан хочет покинуть «Реал», то он сообщит нам об этом после Евро-2020

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слухи о том, что 28-летний французский защитник «Королевского клуба» Рафаэль Варан планирует сменить команду этим летом.

«Мы не получали ни одной официальной заявки на трансфер Рафаэля Варана. Сейчас он выступает за сборную Франции на чемпионате Европы, посмотрим, что будет после окончания турнира, если он действительно хочет покинуть клуб этим летом, он сообщит нам об этом», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает журналист, интерес к игроку проявляет английский «Манчестер Юнайтед», который ещё не вступал в переговоры с «Реалом».

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провёл 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали, что Варан не будет продлевать контракт с «Реалом» и намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».