Президент «Реала»: сказали Рамосу, что у предложения есть срок, но он этого не принял

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе из команды защитника Серхио Рамоса в связи с истечением контракта.
«Он легенда «Реала», и на эту тему уже все всё сказали. Не буду рассказывать свою версию событий. Мы сказали ему, что у предложения есть срок, но он этого не понял и подумал иначе», — цитирует Переса AS со ссылкой на El Transistor.
Ранее Рамос заявил, что не хотел покидать «Реал». По словам 35-летнего футболиста, после долгих переговоров он всё же принял предложение о новом контракте на один год, однако клуб сообщил ему, что срок предложения истёк.
Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» Серхио пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
- 25 июня 2021
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
09:22
-
09:02
-
09:00
-
08:58
-
08:40
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:12
-
05:59
-
05:40
-
05:36
-
05:18
-
04:59
-
04:37
-
04:16
-
03:59
-
03:32
-
03:08
-
02:45
-
02:20
-
01:55