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Президент «Реала»: сказали Рамосу, что у предложения есть срок, но он этого не принял

Президент «Реала»: сказали Рамосу, что у предложения есть срок, но он этого не принял
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе из команды защитника Серхио Рамоса в связи с истечением контракта.

«Он легенда «Реала», и на эту тему уже все всё сказали. Не буду рассказывать свою версию событий. Мы сказали ему, что у предложения есть срок, но он этого не понял и подумал иначе», — цитирует Переса AS со ссылкой на El Transistor.

Ранее Рамос заявил, что не хотел покидать «Реал». По словам 35-летнего футболиста, после долгих переговоров он всё же принял предложение о новом контракте на один год, однако клуб сообщил ему, что срок предложения истёк.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» Серхио пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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