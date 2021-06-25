Вратарь «Сочи» Самок перешёл в «СКА-Хабаровск»

Голкипер Сергей Самок, права на которого принадлежат «Сочи», ближайший сезон проведёт в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.
Самок играл в юношеских командах: «Динамо» (Барнаул), «Томь» (Томск) и ЦСКА. С 2019 года выступал за молодежную команду «Сочи».
Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций с клубом «Кешля» из Азербайджана. Первый матч запланирован на 22 июля в Сочи, ответная встреча пройдёт в Азербайджане 29 июля. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2020/2021 занял 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
- 25 июня 2021
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