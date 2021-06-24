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Игрок «СКА-Хабаровск» жёстко высказался о коронавирусных ограничениях

Игрок «СКА-Хабаровск» жёстко высказался о коронавирусных ограничениях
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири жёстко высказался о коронавирусных ограничениях, которые будут введены в Подмосковье.

Футболист сделал репост записи с новостью о карантинных мерах. В размещённой заметке рассказывается о том, что доступ в общественный транспорт будет лишь у тех, кто имеет специальный код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19 или перенесённую инфекцию. Квеквескири жёстко отреагировал на новость, написав нецензурные слова на своей странице в соцсети.

31-летний Ираклий Квеквескири выступает за хабаровский СКА с 2018 года. В его послужном списке также значатся московский «Арарат», «Алашкерт», «Гурия», батумское «Динамо». Квеквескири выступал за молодёжные сборные Грузии.

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